01.02.2023 11:37 Рита Парфенова

На Харківщині ворог обстрілював будинок культури (фото)

Наслідки обстрілу військовими рф села Шипувате у Куп'янському районі задокументували правоохоронці.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та дах будівлі.





У поліції зазначили, що ворог продовжує обстріли прикордонних населений пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.



Минулої доби під ракетні удари, обстріли з РСЗВ, артилерії та мінометів потрапляли місто Вовчанськ, село Стариця, смт Дворічна, Новомлинськ. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди. Інформація щодо травмування жителів громад не надходила.



На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого 2023 року ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.



