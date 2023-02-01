На Харківщині ворог обстрілював будинок культури (фото)

Наслідки обстрілу військовими рф села Шипувате у Куп'янському районі задокументували правоохоронці.
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та дах будівлі.
У поліції зазначили, що ворог продовжує обстріли прикордонних населений пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
Минулої доби під ракетні удари, обстріли з РСЗВ, артилерії та мінометів потрапляли місто Вовчанськ, село Стариця, смт Дворічна, Новомлинськ. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди. Інформація щодо травмування жителів громад не надходила.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого 2023 року ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
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