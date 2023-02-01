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01.02.2023  11:37   Рита Парфенова

На Харківщині ворог обстрілював будинок культури (фото)

Наслідки обстрілу військовими рф села Шипувате у Куп'янському районі задокументували правоохоронці.

По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури. Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та дах будівлі.

По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури

У поліції зазначили, що ворог продовжує обстріли прикордонних населений пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Минулої доби під ракетні удари, обстріли з РСЗВ, артилерії та мінометів потрапляли місто Вовчанськ, село Стариця,  смт Дворічна, Новомлинськ. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди. Інформація щодо травмування жителів громад не надходила.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.  За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

По селу Шипувате вночі ворог випустив ракети С-300, які влучили в землю поблизу місцевого будинку культури

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого 2023 року ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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