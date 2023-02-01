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01.02.2023  11:43   Рита Парфенова

Коли у Харкові 1 лютого відключатимуть світло, розповіли в Укренерго

Станом на 11 ранку 1 лютого у Харкові застосовуються графікі віялового відключення електроенергії.

відключення світла

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Укренерго, у Харкові та області на даний момент не зафіксовано перевищення лімітів споживання електроенергії, встановлених постачальником енергії.

Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання,  є небезпека перевищення лімітів, в разі чого диспетчерський центр НЕК “Укренерго” буде застосовувати аварійні відключення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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