Коли у Харкові 1 лютого відключатимуть світло, розповіли в Укренерго

Станом на 11 ранку 1 лютого у Харкові застосовуються графікі віялового відключення електроенергії.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Укренерго, у Харкові та області на даний момент не зафіксовано перевищення лімітів споживання електроенергії, встановлених постачальником енергії.
Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів, в разі чого диспетчерський центр НЕК “Укренерго” буде застосовувати аварійні відключення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.
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