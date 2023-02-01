01.02.2023 11:55 Василь Голосний

У харківському ВИШі вшанували пам’ять загиблих за час війни з росією співробітників (фото)

У Харкові, в Національному фармацевтичному університеті відбулося засідання-реквієм вченої ради ВИШу в пам’ять про тих, хто загинув під під час війни з росією.





Фото: Василь Голосний /



Боронячи Україну, віддала своє життя і аспірантка фармацевтичного університету Владислава Черних – донька почесного ректора університету. Захищати країну від ворога дівчина пішла добровільно, приєднавшись до батальйону “Хартія”. Вона була бойовим медиком. Влада загинула 28 грудня на фронті під Бахмутом. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Боронячи Україну, віддала своє життя і аспірантка фармацевтичного університету Владислава Черних – донька почесного ректора університету. Захищати країну від ворога дівчина пішла добровільно, приєднавшись до батальйону “Хартія”. Вона була бойовим медиком. Влада загинула 28 грудня на фронті під Бахмутом.

"Немає нічого гіршого, ніж ховати своїх дітей. Але ми маємо бути сильними. Ми маємо жити, ми маємо жити заради майбутнього покоління, заради майбутнього наших дітей. І заради того, щоб ми перемогли і настав мир" - зазначив у своему виступі Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Сьогоднішня вчена рада Національного фармацевтичного університету присвячена вшануванню пам’яті тих співробітників, які пішли з життя протягом 2022 року. Це рішення було прийнято, щоб ще раз вшанувати, подякувати їм за їх таку сильну позицію, щоб зберегти нашу країну" - сказала Алла Котвіцька, ректор Національного фармацевтичного університету.

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