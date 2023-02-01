01.02.2023 08:14 Рита Парфенова

Від ударів ворога страждають мирні забудови Харківщини

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали ракетами та з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківської области.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів:

Ветеринарне,

Стрілеча,

Глибоке,

Зелене,

Нескучне,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Стариця,

Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів:

Іванівка,

Куп’янськ,

Кислівка,

Котлярівка.



