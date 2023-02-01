Від ударів ворога страждають мирні забудови Харківщини

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали ракетами та з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківської области.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів:
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