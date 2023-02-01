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01.02.2023  08:14   Рита Парфенова

Від ударів ворога страждають мирні забудови Харківщини

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали ракетами та з реактивних систем залпового вогню цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківської области.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Стрілеча,
  • Глибоке,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Стариця,
  • Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів:

  • Іванівка,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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