Харків на ранок 1 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники один раз перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 лютого.
У селі Шипувате Куп’янського району далекобійний ворожий снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
31 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова. На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. На розбір завалів було залучено 22 чоловіка особового складу ДСНС і 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої.
Загалом за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
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