01.02.2023 08:33 Рита Парфенова

Харків на ранок 1 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники один раз перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 лютого.

У селі Шипувате Куп’янського району далекобійний ворожий снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



31 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова. На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. На розбір завалів було залучено 22 чоловіка особового складу ДСНС і 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої.



Загалом за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.



