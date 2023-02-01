    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 1 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС
01.02.2023  08:33   Рита Парфенова

Харків на ранок 1 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники один раз перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 1 лютого.

У селі Шипувате Куп’янського району далекобійний ворожий снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

31 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова. На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. На розбір завалів було залучено 22 чоловіка особового складу ДСНС і 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої.

Загалом за добу з 31 січня по 1 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  дснс, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.02 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники допомогли медикам донести пораненого до карети швидкої (відео) 31.01 Надзвичайні події Під Харковом жінка отравилась угарним газом 31.01 Надзвичайні події На Харківщині ворожі обстріли зруйнували лікарню, локомотивне депо, церкву: оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 