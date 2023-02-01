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01.02.2023  08:42   Рита Парфенова

Окупанти зранку обстріляли Куп’янськ, є постраждалий

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА.

«Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

За минулу добу постраждалих внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини не зафіксовано.

По селу Шипувате Куп'янського району ворог випустив дві ракети, попередньо С-300. Зафиксовано влучання в землю поруч з Будинком культури.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

 


Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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