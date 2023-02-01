Окупанти зранку обстріляли Куп’янськ, є постраждалий

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська вранці 1 лютого 2023 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА.
«Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.
За минулу добу постраждалих внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківщини не зафіксовано.
По селу Шипувате Куп'янського району ворог випустив дві ракети, попередньо С-300. Зафиксовано влучання в землю поруч з Будинком культури.
У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 31 січня по 1 лютого ворог обстріляв щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
День чудово підходить для кохання та романтики. Зірки обіцяють вам море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
влажность:
давление:
ветер: