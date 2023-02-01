У Харкові жінку с гострим інфарктом повернули до життя

Бригада швидкої допомоги на виклику врятувала життя харків’янці
30 січня 2023 року в екстрену допомогу надійшов виклик, що 79-річній жінці погано з сердцем.
Внаслідок гострого інфаркту міокарду у пацієнтки сталася клінічна смерть. Екстрений виклик обслуговівала бригада ЕМД 408 у складі фельдшера Сергія Росляка, м/с Кристини Мірошниченко та водія Дмитра Мироненко.
Завдяки успішним реанімаційним заходам медиків жінку вдалося повернути до життя.
Раніше РЕДПОСТ вже повідомляв, що в Харківській області лікарі швидкої допомоги повернули до життя літнього чоловіка, який впав в кому на вулиці.
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