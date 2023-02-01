01.02.2023 09:11 Рита Парфенова

У Харкові жінку с гострим інфарктом повернули до життя

Бригада швидкої допомоги на виклику врятувала життя харків’янці

Про це РЕДПОСТ повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

30 січня 2023 року в екстрену допомогу надійшов виклик, що 79-річній жінці погано з сердцем.



Внаслідок гострого інфаркту міокарду у пацієнтки сталася клінічна смерть. Екстрений виклик обслуговівала бригада ЕМД 408 у складі фельдшера Сергія Росляка, м/с Кристини Мірошниченко та водія Дмитра Мироненко.



Завдяки успішним реанімаційним заходам медиків жінку вдалося повернути до життя.

Раніше РЕДПОСТ вже повідомляв, що в Харківській області лікарі швидкої допомоги повернули до життя літнього чоловіка, який впав в кому на вулиці.



