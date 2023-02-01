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01.02.2023  09:55   Рита Парфенова

У метро Харкова затримали вора

Чоловіка, який був у розшуку за крадіжкі в Одесі, затримали в переході харківського метро.

Наряд поліції у метро Харкова

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

31 січня під час несення служби у вестибюлі станції метро «Історичний музей» наряд поліції зупинив для перевірки перехожого.

Виявилося, що 37-річний чоловік розшукується поліцією Одещини за скоєння крадіжок.

Раніше РЕДПОСТ писав, правоохоронці затримали двох зловмісників після квартирної краждіжки у Пісочині.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків, харьков
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