01.02.2023 09:55 Рита Парфенова

У метро Харкова затримали вора

Чоловіка, який був у розшуку за крадіжкі в Одесі, затримали в переході харківського метро.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

31 січня під час несення служби у вестибюлі станції метро «Історичний музей» наряд поліції зупинив для перевірки перехожого.

Виявилося, що 37-річний чоловік розшукується поліцією Одещини за скоєння крадіжок.

Раніше РЕДПОСТ писав, правоохоронці затримали двох зловмісників після квартирної краждіжки у Пісочині.



