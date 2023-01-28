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28.01.2023  11:55   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали злодюг, які обкрадали квартири містян

Поліція Харкова затримала двох зловмисників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоаннмя на ГУ Нацполіції, правоохоронці 27 січня 2023 року затримала двох зловнгмників  - 30-річного харків’янина та 31-річного жителя області після злочину у Пісочині. Злодюги спеціалізувалися на квартирних крадіжках. Вони відмикали двері, проникали та викрадали цінні речі і гроші. Правоохоронці вийшли на слід правопорушників завдяки отриманій оперативній інформації. 
 
Співробітники кримінальної поліції вилучили у затриманих речові докази: гроші, мобільні телефони, інші цінні речі та знаряддя злочину.
 
Зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. 
 
Чоловікам загрожує до 8 років за гратами.

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  крадіжка, харьков
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