На Харківщині жінка народила дитину в салоні «швидкої»

У Дергачівській громаді 5 серпня на світ з’явилася дівчинка — прямо в кареті екстреної медичної допомоги. Пологи прийняла бригада медиків на 39 тижні вагітності.
У вівторок, 5 серпня, на Харківщині сталася надзвичайна, але щаслива подія — у салоні автомобіля екстреної медичної допомоги народилася дитина. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Близько 14:00, під час транспортування вагітної пацієнтки, пологи розпочались у дорозі. У салоні машини народилася здорова дівчинка.
Пологи на 39 тижні вагітності професійно прийняла бригада Дергачівського відділення: парамедик Олександр Грищенко та екстрений медичний технік Максим Новохацький.
Немовля з’явилося на світ з вагою 3 кг і отримало 8 балів за шкалою Апгар. Пологи пройшли без ускладнень.
Маму та новонароджену госпіталізували до обласного клінічного перинатального центру.
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