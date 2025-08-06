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06.08.2025  15:04   Рита Парфенова

На Харківщині жінка народила дитину в салоні «швидкої»

У Дергачівській громаді 5 серпня на світ з’явилася дівчинка — прямо в кареті екстреної медичної допомоги. Пологи прийняла бригада медиків на 39 тижні вагітності.

На Харківщині у кареті “швидкої” народилася дівчинка

У вівторок, 5 серпня, на Харківщині сталася надзвичайна, але щаслива подія — у салоні автомобіля екстреної медичної допомоги народилася дитина.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Близько 14:00, під час транспортування вагітної пацієнтки, пологи розпочались у дорозі. У салоні машини народилася здорова дівчинка.

Пологи на 39 тижні вагітності професійно прийняла бригада Дергачівського відділення: парамедик Олександр Грищенко та екстрений медичний технік Максим Новохацький.

Немовля з’явилося на світ з вагою 3 кг і отримало 8 балів за шкалою Апгар. Пологи пройшли без ускладнень.

Маму та новонароджену госпіталізували до обласного клінічного перинатального центру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 16 липня 2025 року в Чугуївському районі Харківської області медики екстреної медичної допомоги прийняли пологи прямо в салоні автомобіля. 
Тэги:  медицина, швидка, харків
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