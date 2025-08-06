У Харкові зросли ціни на рис, манку, макарони та олію: аналіз споживчого ринку за червень–серпень

У Харкові подорожчали рис, манка, макарони та олія, подешевшали сіль і борошно. Ціни на гречку, пшоно, цукор та яйця залишаються стабільними.
У Харкові підбили підсумки цінових змін на окремі товари бакалійної групи та курячі яйця за останні два місяці. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.
Від початку червня спостерігалося підвищення вартості низки продуктів. Найбільше зросли ціни на довгозернистий рис – на 7%. Ціна на круглий рис зросла на 3%, а макарони, манна крупа та соняшникова олія – на 5%.
Водночас зафіксовано зниження цін на деякі товари. Так, пшеничне борошно подешевшало на 6%, а сіль – на 12%. Вартість гречки, пшона та цукру залишилася на тому ж рівні.
Середня ціна на популярні продукти станом на початок серпня в Харкові виглядає так:
Ціни на курячі яйця наразі стабільні й коливаються від 55 до 85 грн за 10 штук, залежно від виробника та торговельної мережі.
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