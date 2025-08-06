06.08.2025 14:34 Рита Парфенова

У Харкові зросли ціни на рис, манку, макарони та олію: аналіз споживчого ринку за червень–серпень

У Харкові подорожчали рис, манка, макарони та олія, подешевшали сіль і борошно. Ціни на гречку, пшоно, цукор та яйця залишаються стабільними.



Фото: ХМР

У Харкові підбили підсумки цінових змін на окремі товари бакалійної групи та курячі яйця за останні два місяці. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

Від початку червня спостерігалося підвищення вартості низки продуктів. Найбільше зросли ціни на довгозернистий рис – на 7%. Ціна на круглий рис зросла на 3%, а макарони, манна крупа та соняшникова олія – на 5%.

Водночас зафіксовано зниження цін на деякі товари. Так, пшеничне борошно подешевшало на 6%, а сіль – на 12%. Вартість гречки, пшона та цукру залишилася на тому ж рівні.

Середня ціна на популярні продукти станом на початок серпня в Харкові виглядає так:

гречана крупа – 32,9 грн/кг

рис довгозернистий – 55,1 грн/кг

рис круглозернистий – 58,4 грн/кг

пшоно – 21,9 грн/кг

манна крупа – 26,4 грн за 0,8 кг

цукор – 32,7 грн/кг

кам’яна сіль – 16,4 грн/кг

пшеничне борошно – 23,5 грн/кг

макаронні вироби (ріжки) – 36,1 грн/кг

соняшникова олія – 78,2 грн за 850 мл

Ціни на курячі яйця наразі стабільні й коливаються від 55 до 85 грн за 10 штук, залежно від виробника та торговельної мережі.

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