04.08.2025 12:38 Рита Парфенова

У Харкові подешевшали сезонні овочі та фрукти: скільки коштують огірки, помідори, кукурудза і персики

Ціни на продукти харчування на харківських ринках та в магазинах суттєво знизилися з початку липня. Подешевшали огірки, помідори, буряк, картопля, перець та кукурудза. Водночас капуста подорожчала.



Фото: ХМР

У Харкові зафіксовано суттєве зниження цін на сезонні овочі та фрукти. Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, від початку липня до початку серпня здешевшали майже всі популярні літні продукти.

Так, згідно з оновленими даними, огірки подешевшали на 10 %, помідори – на 15 %, молода картопля – на 20 %, кабачки – на 10 %, морква – на 37 %, буряк – на 13 %, а кукурудза та перець – на 40 %. Утім, ціна на капусту навпаки – зросла приблизно на 20 %.

Станом на 4 серпня на ринках і в магазинах Харкова встановилися такі ціни:

огірки – від 30 до 45 грн за кілограм,

помідори червоні – від 40 до 60 грн/кг,

капуста – від 20 до 30 грн/кг,

картопля – від 18 до 30 грн/кг,

кабачки – від 15 до 25 грн/кг,

морква – від 20 до 35 грн/кг,

буряк – від 20 до 35 грн/кг,

ріпчаста цибуля – від 20 до 25 грн/кг,

солодкий перець – від 40 до 70 грн/кг.

Крім овочів, на прилавках з’явилися й літні фрукти. Зокрема:

баклажани коштують 30–50 грн/кг,

персики – від 80 до 130 грн/кг,

сливи – від 40 до 50 грн/кг.

Ціни варіюються залежно від якості продукції та місця продажу – ринки традиційно пропонують ширший асортимент і гнучкішу вартість.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ціни на сигарети зростуть майже в 2,5 рази.