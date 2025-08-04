У Харкові подешевшали сезонні овочі та фрукти: скільки коштують огірки, помідори, кукурудза і персики

Ціни на продукти харчування на харківських ринках та в магазинах суттєво знизилися з початку липня. Подешевшали огірки, помідори, буряк, картопля, перець та кукурудза. Водночас капуста подорожчала.
У Харкові зафіксовано суттєве зниження цін на сезонні овочі та фрукти. Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, від початку липня до початку серпня здешевшали майже всі популярні літні продукти.
Так, згідно з оновленими даними, огірки подешевшали на 10 %, помідори – на 15 %, молода картопля – на 20 %, кабачки – на 10 %, морква – на 37 %, буряк – на 13 %, а кукурудза та перець – на 40 %. Утім, ціна на капусту навпаки – зросла приблизно на 20 %.
Станом на 4 серпня на ринках і в магазинах Харкова встановилися такі ціни:
Крім овочів, на прилавках з’явилися й літні фрукти. Зокрема:
Ціни варіюються залежно від якості продукції та місця продажу – ринки традиційно пропонують ширший асортимент і гнучкішу вартість.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ціни на сигарети зростуть майже в 2,5 рази.
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У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Лише під вечір небо частково проясниться. Вдень очікується дрібний дощ, який згодом припиниться.
Щороку 4 серпня відзначають День спелеолога.
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