Цигарки та вейпи злетять у ціні: чому саме

Експерт пояснив рух цін на тютюнові вироби на ринку та чому він має місце.
Як повідомляє РЕДПОСТ, ціни на сигарети зростуть майже в 2,5 рази. Експерт В'ячеслав Черкашин зазначив, зщо це станеться тому, що Європейський Союз планує переглянути тютюнову політику шляхом внесення змін до Директиви 2011/64/ЄС, яка регулює оподаткування тютюнових виробів. За словами експертів, ініціатива Брюсселя передбачає низку рішень, що спричинять зростання вартості цигарок спочатку в країнах ЄС, а згодом і в Україні. Ключовою зміною стане підвищення мінімального акцизу на цигарки з 90 до 215 євро за 1000 штук, що становить зростання на 139%. У 22 із 27 країн Євросоюзу це призведе до помітного зростання роздрібних цін на цигарки — на 1–2 євро за пачку. Лише п’ять країн — Бельгія, Франція, Фінляндія, Нідерланди та Ірландія — уже мають податкові ставки, які перевищують запропонований мінімум.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як зміняться ціни на пальне.
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