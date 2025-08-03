03.08.2025 17:00 Дмитро Колонєй

Цигарки та вейпи злетять у ціні: чому саме

Експерт пояснив рух цін на тютюнові вироби на ринку та чому він має місце.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ціни на сигарети зростуть майже в 2,5 рази. Експерт В'ячеслав Черкашин зазначив, зщо це станеться тому, що Європейський Союз планує переглянути тютюнову політику шляхом внесення змін до Директиви 2011/64/ЄС, яка регулює оподаткування тютюнових виробів. За словами експертів, ініціатива Брюсселя передбачає низку рішень, що спричинять зростання вартості цигарок спочатку в країнах ЄС, а згодом і в Україні. Ключовою зміною стане підвищення мінімального акцизу на цигарки з 90 до 215 євро за 1000 штук, що становить зростання на 139%. У 22 із 27 країн Євросоюзу це призведе до помітного зростання роздрібних цін на цигарки — на 1–2 євро за пачку. Лише п’ять країн — Бельгія, Франція, Фінляндія, Нідерланди та Ірландія — уже мають податкові ставки, які перевищують запропонований мінімум.

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Нова директива також поширюватиметься на «інноваційні продукти»:

електронні сигарети,

тютюн для нагрівання та

нікотинові пакетики, які підпадатимуть під нові мінімальні податки.

Європейці очікують, що нова система оподаткування

додатково залучить до бюджетів країн близько 15 мільярдів євро щороку.

надасть змогу економити на охороні здоров’я приблизько 6 мільярдів євро на рік (завдяки зменшенню споживання тютюну).

Як вплине рішення ЄС на Україну

Для України ці зміни означають прискорення темпів підвищення тютюнових акцизів. Відповідно до Закону №4115, Україна мала досягти попередніх мінімальних стандартів ЄС до 2028 року. Однак у разі швидкого ухвалення нових правил Євросоюзом Україні доведеться адаптувати свою тютюнову політику раніше. Експерти прогнозують, що це спричинить різке зростання цін на сигарети в період із 2026 по 2028 роки. Водночас таке подорожчання може активізувати тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як зміняться ціни на пальне.