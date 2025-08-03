03.08.2025 16:13 Дмитро Колонєй

У Харкові рятують жінку, яка на "таблетці" потрапила під гідроцикл

За фактом трагедії на водоймі у передмісті Харкова поліція розпочала досудове розслідування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 2 серпня 2025 року на озері в селищі Безлюдівка зіткнулися прогулянковий гідроцикл з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера. Через аварію пасажирка гумової «таблетки» 1992 року народження у тяжкому стані була доставлена до лікарні.

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Поліція встановила водіїв двох скутерів - чоловіків 1995 року народження. Їх направлено на освідування. Вилучені два скутери й матрац для катання.

Розпочато досудове розслідування про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Винуватцю трагедії передбачає до 7 років позбавлення волі. Встановлюються свідки та очевидці події.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині водій збив 12-річну дівчинку.