У Харкові рятують жінку, яка на "таблетці" потрапила під гідроцикл

За фактом трагедії на водоймі у передмісті Харкова поліція розпочала досудове розслідування.
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Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.
Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.
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