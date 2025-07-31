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31.07.2025  13:50   Рита Парфенова

На Харківщині водій збив 12-річну дівчинку: йому оголосили підозру

У травні цього року водій перевищив швидкість та наїхав на дитину, яка переходила дорогу поза переходом. Дівчинка отримала перелом гомілки, а водієві загрожує ув'язнення.

На Харківщині повідомили про підозру водієві, який травмував 12-річну дівчинку

На Харківщині слідчі повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який у травні скоїв наїзд на малолітню пішохідку.

За даними слідства, водій автомобіля перевищив швидкість під час руху в населеному пункті та допустив наїзд на 12-річну дівчинку. Та переходила проїжджу частину в не призначеному для цього місці.

Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості — зокрема перелом гомілки. Постраждалу було госпіталізовано.

На Харківщині повідомили про підозру водієві, який травмував 12-річну дівчинку

Слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 повідомили водієві про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За цією статтею передбачене покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині водій знайшов свою смерть, вилетівши на зустрічну смугу (фото).

Тэги:  дтп, харків
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