На Харківщині водій збив 12-річну дівчинку: йому оголосили підозру

У травні цього року водій перевищив швидкість та наїхав на дитину, яка переходила дорогу поза переходом. Дівчинка отримала перелом гомілки, а водієві загрожує ув'язнення.
На Харківщині слідчі повідомили про підозру 25-річному чоловіку, який у травні скоїв наїзд на малолітню пішохідку.
За даними слідства, водій автомобіля перевищив швидкість під час руху в населеному пункті та допустив наїзд на 12-річну дівчинку. Та переходила проїжджу частину в не призначеному для цього місці.
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості — зокрема перелом гомілки. Постраждалу було госпіталізовано.
Слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 повідомили водієві про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За цією статтею передбачене покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.
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