31.07.2025 14:19 Рита Парфенова

Поліцейського на Харківщині викрили на хабарі $2000 за зняття з обліку ухилянта в базі «Оберіг»

Посадовець поліції вимагав 2000 доларів за «вирішення питання» з ТЦК через особисті зв’язки. Після отримання грошей чоловіка зняли з розшуку та переоформили в іншому ТЦК.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині викрили поліцейського, який за 2000 доларів США обіцяв вплинути на службовців ТЦК задля зняття громадянина з обліку як ухилянта.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди за вплив на посадову особу.

Слідство встановило, що у січні 2025 року начальник одного з підрозділів поліції запропонував допомогу у знятті з розшуку третьої особи, яку внесли до баз даних «Оберіг» та ІКС «ІПНП» за ухилення від мобілізації.

Поліцейський стверджував, що має контакти серед працівників одного з РТЦК у Харкові, і за 2000 доларів готовий організувати «вирішення питання». У березні він повторно підтвердив домовленість і озвучив алгоритм дій: прибуття в ТЦК, формальні процедури, після чого людину обіцяли зняти з розшуку.

1 квітня правоохоронець у службовому кабінеті отримав обумовлену суму. Згодом «клієнта» поставили на облік в іншому РТЦК, оновили дані, видали направлення на ВЛК, зняли з розшуку та закрили адмінпровадження.

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади. Також триває встановлення інших осіб, причетних до цієї схеми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали посадовця ДСНС за організацію ухилення від мобілізації через «дружній» ТЦК.