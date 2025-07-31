У Харкові створюють відділ охорони культурної спадщини для збереження архітектурних пам’яток

Харківська міська влада посилює заходи зі збереження архітектурної спадщини в умовах воєнної загрози.
Як розповів в ефірі «Українського радіо. Харків» головний архітектор міста Антон Коротовських, у Департаменті містобудування та архітектури вже триває робота над створенням спеціального відділу з охорони культурної спадщини, передає РЕДПОСТ.
За його словами, Харків зберігає архітектурні пам’ятки щонайменше чотирьох історичних епох, і втрата кожної з них через руйнування — це втрата частини міської ідентичності.
«Ми можемо відновити фасади, але інтер’єр вже не буде автентичним. А з ним зникає і частина історії, пов’язаної з будівлею», — зазначив Антон Коротовських.
Очікується, що створення відділу дозволить краще контролювати стан об’єктів культурної спадщини, ефективно їх аналізувати та вчасно проводити роботи з їхнього збереження або реставрації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що головний архітектор Харкова Антон Коротовських розповів, як змінилося функціональне використання будівель у Харкові через війну, скільки заявок на компенсацію подали містяни та які напрямки є пріоритетними для міської влади.
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