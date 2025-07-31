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31.07.2025  15:03   Рита Парфенова

Російський дрон поранив цивільного під час роздачі гумдопомоги на Харківщині: поліція евакуювала потерпілого

У селищі Борщова внаслідок атаки ворожого FPV-дрону поранено 51-річного місцевого мешканця. Поліцейські надали першу допомогу та евакуювали постраждалого до медиків. Відкрито кримінальне провадження за статтею «воєнні злочини».

Поліція Харківщини евакуювала пораненого цивільного після удару FPV-дроном у селищі Борщова

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські евакуювали чоловіка, який зазнав поранення внаслідок удару російського FPV-дрону. Атака сталася 31 липня в селищі Борщова під час надання гуманітарної допомоги населенню.

Як повідомили у поліції, у момент удару 51-річний місцевий мешканець перебував на власному подвір’ї. Він отримав осколкові поранення шиї.

Правоохоронці з відділення поліції № 1 ХРУП № 2 надали чоловікові домедичну допомогу, а потім оперативно транспортували його до Циркунівської територіальної громади — найближчого населеного пункту, де були медики. Там пораненого передали лікарям.

Поліція зафіксувала факт збройної агресії РФ і відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — «порушення законів та звичаїв війни».

У поліції наголосили, що перебування в прифронтових селах лишається вкрай небезпечним і закликали мешканців евакуюватися, звертаючись до правоохоронців або за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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