31.07.2025 15:03 Рита Парфенова

Російський дрон поранив цивільного під час роздачі гумдопомоги на Харківщині: поліція евакуювала потерпілого

У селищі Борщова внаслідок атаки ворожого FPV-дрону поранено 51-річного місцевого мешканця. Поліцейські надали першу допомогу та евакуювали постраждалого до медиків. Відкрито кримінальне провадження за статтею «воєнні злочини».

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські евакуювали чоловіка, який зазнав поранення внаслідок удару російського FPV-дрону. Атака сталася 31 липня в селищі Борщова під час надання гуманітарної допомоги населенню.

Як повідомили у поліції, у момент удару 51-річний місцевий мешканець перебував на власному подвір’ї. Він отримав осколкові поранення шиї.

Правоохоронці з відділення поліції № 1 ХРУП № 2 надали чоловікові домедичну допомогу, а потім оперативно транспортували його до Циркунівської територіальної громади — найближчого населеного пункту, де були медики. Там пораненого передали лікарям.

Поліція зафіксувала факт збройної агресії РФ і відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України — «порушення законів та звичаїв війни».

У поліції наголосили, що перебування в прифронтових селах лишається вкрай небезпечним і закликали мешканців евакуюватися, звертаючись до правоохоронців або за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Новоплатонівці, де після ракетного удару загинули семеро людей, евакуюватися погодився лише один мешканець.