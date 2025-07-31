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31.07.2025  13:30   Рита Парфенова

Головний архітектор Харкова: Пріоритет – відбудова житла та критичної інфраструктури

Головний архітектор Харкова Антон Коротовських розповів, як змінилося функціональне використання будівель у Харкові через війну, скільки заявок на компенсацію подали містяни та які напрямки є пріоритетними для міської влади.


Фото: Українського радіо. Харків

Як повідомляє РЕДПОСТ, головний архітектор Харкова та директор Департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських в ефірі «Українського радіо. Харків» окреслив основні виклики, з якими стикається місто під час війни, а також пріоритетні напрями роботи.

За його словами, через бойові дії Харків змушений адаптуватися до нових умов. Зокрема, одна з проблем полягає в переміщенні мешканців із пошкоджених районів до відносно безпечніших. Крім того, низка будівель нині використовується не за цільовим призначенням.

«Наприклад, у місті стало менше студентів, тож гуртожитки, де вони раніше мешкали, нині використовують для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», – зазначив Коротовських.

Він додав, що попри обстріли, чимало харків’ян, чиє житло було пошкоджене, не виїжджають із міста. Вони очікують на компенсацію і планують залишатися у Харкові.

За даними Департаменту, мешканці подали близько 30 тисяч заявок на отримання компенсації через державну програму «єВідновлення» за пошкоджене житло. Ще майже 5 тисяч заяв – стосуються повністю зруйнованого майна.

Серед пріоритетів міської влади Коротовських назвав відновлення житлового фонду та критичної інфраструктури. Також триває робота над впорядкуванням рекламних конструкцій у місті та оновленням Генерального плану Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові триває відновлення житлового фонду після російських обстрілів. до кінця 2025 року планують відновити близько 200 будинків.

Тэги:  відбудова, антон коротовських, харків
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