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31.07.2025  12:48   Рита Парфенова

Підлітка, який зник у Чугуєві, поліцейські знайшли за годину на пляжі

15-річний мешканець Чугуївського району пішов з дому і не планував повертатися. Поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та провели з родиною профілактичну бесіду.

розшук підлітка

Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 липня жителька Чугуївського району звернулася до поліції із заявою про зникнення свого 15-річного сина. За її словами, хлопець вийшов із дому вранці та не повернувся.

Підліток відповів на телефонний дзвінок і повідомив, що перебуває в Безлюдівці та не має наміру повертатися. Відомо, що раніше він уже залишав дім без дозволу.

Особовий склад Чугуївського районного управління поліції був одразу задіяний у пошукових заходах. Ювенальні інспектори спільно з оперативниками менш ніж за годину виявили хлопця на пляжі в Чугуєві, де він відпочивав із друзями.

Після виявлення підлітка його повернули додому. Поліцейські провели профілактичну розмову з родиною, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини знайшли жінку, яка зникла п’ять днів тому.

Тэги:  розшук, харків
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