Підлітка, який зник у Чугуєві, поліцейські знайшли за годину на пляжі

15-річний мешканець Чугуївського району пішов з дому і не планував повертатися. Поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та провели з родиною профілактичну бесіду.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 30 липня жителька Чугуївського району звернулася до поліції із заявою про зникнення свого 15-річного сина. За її словами, хлопець вийшов із дому вранці та не повернувся.
Підліток відповів на телефонний дзвінок і повідомив, що перебуває в Безлюдівці та не має наміру повертатися. Відомо, що раніше він уже залишав дім без дозволу.
Особовий склад Чугуївського районного управління поліції був одразу задіяний у пошукових заходах. Ювенальні інспектори спільно з оперативниками менш ніж за годину виявили хлопця на пляжі в Чугуєві, де він відпочивав із друзями.
Після виявлення підлітка його повернули додому. Поліцейські провели профілактичну розмову з родиною, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.
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