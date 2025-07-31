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31.07.2025  12:23   Рита Парфенова

ДСНС продовжує гасити масштабну пожежу після ракетного удару по складу під Харковом (фото)

У Харківському районі триває ліквідація пожежі площею понад 20 тисяч м², яка виникла після ракетної атаки росіян.

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати масштабну пожежу у селиці Васищево, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу з боку російських військ.

Ворожий удар стався 28 липня: ракета влучила у складську будівлю на території приватного підприємства в Харківському районі. Після вибуху почалася велика пожежа – вогнем було охоплено понад 20 тисяч квадратних метрів.

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

О 14:43 силами понад 150 рятувальників вдалося локалізувати займання. Наразі тривають роботи з остаточної ліквідації вогню, а також розбір завалів.

Унаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. Ще п’ятеро людей зазнали поранень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 30 по 31 липня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 62 виїзди на ліквідацію пожеж, з яких 14 стали наслідком ворожих обстрілів.

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Новини Харкова: гасіння пожежі в Васищево

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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