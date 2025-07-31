Терехов: «Ми вистояли» – Харків завершив ліквідацію наслідків найпотужнішої негоди за 30 років

Харків повністю впоралося з наслідками буревію, який зруйнував сотні дахів і повалив тисячі дерев. У ліквідації наслідків стихії працювали комунальники, рятувальники та волонтери.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Він нагадав, що два з половиною тижні тому Харків пережив найсильнішу бурю за останні 30 років. Потужна негода залишила за собою тисячі повалених дерев і сотні зірваних дахів. При цьому місто щодня перебувало під обстрілами з боку російських військ.
Однак, за словами міського голови Ігоря Терехова, Харків успішно впорався з наслідками стихії.
«Ми склали цей іспит на міцність, витримку та людяність. Ми вистояли. Ми впоралися», – зазначив мер.
За його словами, постраждалі ділянки були відпрацьовані до останньої гілки у кожному районі міста.
У ліквідації наслідків буревію брали участь тисячі працівників комунальних служб, рятувальників і волонтерів. Одні розчищали завали, інші ремонтували пошкоджені покрівлі та керували технікою.
Ігор Терехов підкреслив, що саме згуртованість і спільна робота допомогли Харкову вистояти у складних умовах.
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