14.07.2025 15:23 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Після буревію Харків упорався швидше та чіткіше, ніж у 1995 році

У Харкові після буревію усі критичні об’єкти міста працюють, більшість абонентів вже мають воду та електропостачання. Попереду – тривала робота з відновлення дахів і прибирання повалених дерев.



Фото: РЕДПОСТ

У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки потужного буревію, що пройшов містом у суботу. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Він нагадав про події 1995 року, коли через зливу сталася аварія на Диканівських очисних спорудах, і Харків майже на місяць залишився без водопостачання. За його словами, нинішній удар стихії був навіть сильнішим, однак цього разу вдалося впоратися швидше і ефективніше.

За інформацією очільника міста, ситуація перебуває під контролем: комунальні та аварійні служби працюють у цілодобовому режимі.

«Воду ми повернули всім абонентам ще в ніч на неділю. Каналізація працювала і працює без зупинок.



Світло енергетики дали більшості споживачів ще вчора, о 18:00. Переважна кількість звернень станом на зараз залишилася по Новобаварському та Основʼянському районах - їх обіцяють виконати вже до кінця доби.



Громадський транспорт курсує всіма маршрутами», – повідомив Ігор Терехов.

Однак у місті залишається чимало наслідків негоди. За словами Ігоря Терехова, у Харкові пошкоджено 0понад 500 дахів, повалено більше тисячі дерев, обірвано понад 200 ліній електропередач, є ушкодження фасадів, балконів та труб.

Найбільше часу займають роботи з демонтажу та ремонту дахів, а також прибирання повалених дерев. Комунальні служби вже усунули конструкції, що становили безпосередню загрозу життю, розчистили проїзди та проходи. Проте повне відновлення потребуватиме додаткового часу та ресурсів.

Мер подякував комунальникам, рятувальникам, волонтерам і харківʼянам, які одразу після стихії долучилися до прибирання та відновлювальних робіт.

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