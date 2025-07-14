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14.07.2025  15:48   Рита Парфенова

У Златополі внаслідок атаки дронами загинула жінка, постраждали десятеро людей (фото)

14 липня російські безпілотники вдарили по місту Златопіль Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, серед поранених — 13-річна дівчинка.

Атака дронами по Златополю на Харківщині: одна людина загинула, десятеро поранені

У місті Златопіль Харківської області зафіксовано черговий воєнний злочин російських військових. Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 14 липня близько 12:00 два ворожі безпілотники, попередньо типу «Герань-2», завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей отримали поранення та травми, серед них — 13-річна дівчинка.

Атака дронами по Златополю на Харківщині: одна людина загинула, десятеро поранені Атака дронами по Златополю на Харківщині: одна людина загинула, десятеро поранені

Пошкоджено житлові будинки, котельню, господарські споруди, адміністративну будівлю та автомобілі.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

На місці працюють слідчі поліції та прокурори. Вони проводять комплексні процесуальні дії для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.

Атака дронами по Златополю на Харківщині: одна людина загинула, десятеро поранені

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували безпілотниками місто Златопіль.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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