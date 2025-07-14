14.07.2025 15:48 Рита Парфенова

У Златополі внаслідок атаки дронами загинула жінка, постраждали десятеро людей (фото)

14 липня російські безпілотники вдарили по місту Златопіль Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, серед поранених — 13-річна дівчинка.

У місті Златопіль Харківської області зафіксовано черговий воєнний злочин російських військових. Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 14 липня близько 12:00 два ворожі безпілотники, попередньо типу «Герань-2», завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей отримали поранення та травми, серед них — 13-річна дівчинка.

Пошкоджено житлові будинки, котельню, господарські споруди, адміністративну будівлю та автомобілі.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

На місці працюють слідчі поліції та прокурори. Вони проводять комплексні процесуальні дії для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували безпілотниками місто Златопіль.