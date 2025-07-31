31.07.2025 09:06 Рита Парфенова

14 пожеж через обстріли сталися на Харківщині за добу

На території області рятувальники ліквідували десятки пожеж, зокрема локалізували масштабну пожежу на цивільному підприємстві у Васищевому.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 30 по 31 липня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 78 виїздів. Із них 62 – на ліквідацію пожеж, з яких 14 стали наслідком ворожих обстрілів. Надзвичайники також 6 разів залучалися до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ще 10 виїздів стосувалися допомоги населенню та інших потреб.

Загалом пожежі, спричинені обстрілами, зафіксовані у п’яти районах області – Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Берестинському.

Найбільша за масштабами пожежа виникла у смт Васищеве Безлюдівської громади внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству. Там згоріла складська будівля на площі 20 тисяч квадратних метрів. Також горіла трава, дерева та гілля поблизу місця влучання – ще на понад 5 гектарах. На місці загинув чоловік, ще п’ятеро людей постраждали.

Крім того, рятувальники ліквідували 41 пожежу в природних екосистемах, що охопили понад 37 гектарів. Триває гасіння ще 12 лісових пожеж – площа займання перевищує 160 гектарів.

Піротехнічні служби знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється, що 30 липня в Куп’янську постраждала 56-річна жінка. Вона підібрала на городі невідомий вибуховий предмет, який здетонував у неї в руках. Потерпіла госпіталізована.

ДСНС закликає мешканців Харківщини бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали тривоги та уникати контакту з підозрілими предметами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.