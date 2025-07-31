На Харківщині поблизу Таранівки проводитимуть підривні роботи

31 липня біля села Таранівка Чугуївського району піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети. Мешканців просять не панікувати у разі вибухів.
У четвер, 31 липня, на Харківщині заплановані підривні роботи в межах розмінування територій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
З 10:00 до 14:00 піротехнічні підрозділи працюватимуть поблизу села Таранівка Чугуївського району. У цей період можливі звуки вибухів — це частина запланованого знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Місцевих жителів закликають зберігати спокій і не наближатися до місць проведення робіт.
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