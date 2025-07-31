31.07.2025 08:45 Рита Парфенова

За добу на Харківщині один загиблий та 8 постраждалих: обстріли зачепили 7 населених пунктів

Російські війська застосували по Харківській області авіаракети, дрони-камікадзе та ракети С-300. Руйнувань зазнали будинки, підприємства й АЗС у чотирьох районах.



На фото с. Васищеве

Фото: ХОВА

Упродовж минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення:

у селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району загинув 63-річний чоловік. Постраждали шестеро людей: чоловіки віком 64, 65 і 74 роки, а також жінки 47, 54 і 62 років;

у селі Борщова Липецької громади було поранено 51-річного чоловіка;

в місті Куп’янськ внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалася 56-річна жінка.

Російські війська застосовували різні типи озброєння: 39 некерованих авіаційних ракет, 2 ракети ЗРК С-300, 4 керовані авіабомби (КАБ), 12 дронів-камікадзе типу «Шахед», 2 ударні БпЛА «Ланцет» та 2 FPV-дрони.

Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах:

Харківський район: складські приміщення, автозаправна станція у Васищевому, приватний будинок у Борщовій;

складські приміщення, автозаправна станція у Васищевому, приватний будинок у Борщовій; Куп’янський район: два приватні будинки в селі Осинове;

два приватні будинки в селі Осинове; Ізюмський район: два приватні будинки й два автомобілі в селах Вище Солоне та Нижче Солоне;

два приватні будинки й два автомобілі в селах Вище Солоне та Нижче Солоне; Чугуївський район: приватний будинок у селі Металівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 липня 2025 року орієнтовно о 12:00 окуапнти завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.