За добу на Харківщині один загиблий та 8 постраждалих: обстріли зачепили 7 населених пунктів

Російські війська застосували по Харківській області авіаракети, дрони-камікадзе та ракети С-300. Руйнувань зазнали будинки, підприємства й АЗС у чотирьох районах.
Упродовж минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення:
Російські війська застосовували різні типи озброєння: 39 некерованих авіаційних ракет, 2 ракети ЗРК С-300, 4 керовані авіабомби (КАБ), 12 дронів-камікадзе типу «Шахед», 2 ударні БпЛА «Ланцет» та 2 FPV-дрони.
Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 липня 2025 року орієнтовно о 12:00 окуапнти завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.
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