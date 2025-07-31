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31.07.2025  08:13   Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ зупинили 15 атак армії рф — бої тривали біля Вовчанська, Куп’янська та Кам’янки

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках українські військові відбили десять і п’ять атак відповідно. Росіяни намагалися прорвати оборону в районах щонайменше шести населених пунктів.

генштаб зсу мапа

Протягом минулої доби українські Сили оборони відбили 15 атак російських військ на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив десять спроб прориву в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка. Усі вони були зупинені українськими захисниками.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять ворожих атак. Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районах Кіндрашівки, Загризового та у напрямку Куп’янська. Штурмові дії противника не мали успіху — всі атаки були відбиті.

генштаб зсу мапа

Українські військові продовжують тримати оборону та стримувати ворожий наступ у регіоні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оброни зупинили дев'ять атак росіян.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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