31.07.2025 07:30 Рита Парфенова

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день рейнджера або День паркового рейнджера, що відзначається щорічно 31 липня, заснований у 2007 році.

Свято покликане відзначити внесок паркових рейнджерів в охорону природи та вшанувати пам'ять загиблих рейнджерів під час несення своєї служби.



Рейнджер - "мандрівник", "мисливець", "лісник", "єгер", "поліцейський". Цей термін з'явився у 17 столітті, спочатку так називали англійських солдатів, що боролися у Війні короля Філіпа (1675 – 1676). Сьогодні в суспільстві слово «рейнджер» найчастіше асоціюється з поліцейським чи військовим, головне завдання якого – підтримання порядку чи проведення спеціальних операцій.



Але сьогодні відзначається професійне свято саме паркових рейнджерів, або державних інспекторів з охорони тварин та довкілля. Американська назва «рейнджер» прижилася в різних країнах завдяки універсальності та стислості слова.



Парковий рейнджер (рейнджер парку) – це фахівець, який займається захистом та збереженням природоохоронних зон, диких тварин та середовища їх проживання від браконьєрів та зовнішніх посягань, пов'язаних з цивілізацією.

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Міжнародний день вшанування рятувальників відзначають щороку 31 липня – це нагода подякувати тим, хто дбає про безпеку людей на пляжах і в басейнах.



Рятувальники – це фахівці, які непомітно, але невпинно стежать за порядком на воді. Вони проводять інструктажі, спостерігають за відпочивальниками, попереджають нещасні випадки та рятують життя. Щороку завдяки їхній роботі вдається запобігти близько 10 тисячам випадків утоплення.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем 31 липня віряни вшановують пам’ять праведного Євдокима. У народі цю дату називали Євдокимовим заговінням. До цього часу на городах уже достигали огірки, помідори, кабачки та інші основні овочі. Селяни вирушали в поле для продовження робіт.



За народними прикметами, цього дня не рекомендується:

сваритися з рідними;

викидати залишки їжі зі столу;

робити важливі покупки – краще відкласти їх на інший день.

За Юліанським календарем цього дня вшановують пам’ять мучеників Якінта та Еміліана. У давнину до кінця липня завершували жнива, а в день Євдокима традиційно топили лазню, щоб зняти втому після важкої праці. Господині починали робити закрутки на зиму.



Серед заборон дня:

не варто влаштовувати гучні гуляння – вірили, що це «віджене» достаток;

не слід підмітати в хаті – щоб не винести гроші з дому.

Також цього дня

У 1498 третя експедиція іспанського мореплавця Христофора Колумба відкрила острів Тринідад.



1914 – народився Луї де Фюнес, французький кіноактор, режисер і продюсер іспанського походження, що полюбився вітчизняному глядачеві за роль комісара Жюва у сазі про Фантомаса. Незважаючи на неймовірну мімічну еквілібристику, яку проробляв де Фюнес, актор закликав не змішувати гримасування з «особи рухливим виразом». У цьому сенсі він брав приклад з матері, стверджуючи, що в порівнянні з нею його власне обличчя можна порівняти з мармуром.



1928 - вперше на заставці кіностудії "Metro-Goldwyn-Mayer" з'явився лев, що гарчить. Це був перший звуковий фільм студії - "Білі тіні південних морів". Цікаво, що левовий рик був найдовшим звуком у фільмі, тому що в ньому вимовили лише одне слово - "Привіт!". До речі, насправді жоден із звуків, з якого комбінувався знаменитий звукологотип, левовим риком не був.



1965 – народилася Джоан Кетлін Роулінг, англійська письменниця. Саме цього дня 1980 року, згідно з історією, яку вигадала Роулінг, народився Гаррі Поттер.

1971 – вперше людина проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle.

1975– У Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки й співробітництва в Європі, на якій ухвалено Заключний акт, що містить розділ про права людини.

1988 – у Бердянську, Запорізької області стартував найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль «РОК-ПОП-ШОУ'88», на який з'їхалися рок-музиканти з усієї країни. Заключні концерти пройшли 7 серпня.

1994 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анна, Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.



за Юліанським календарем: Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Опанас, Омелян, Степан.