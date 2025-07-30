    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині Сили оброни зупинили дев'ять атак росіян
30.07.2025  16:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оброни зупинили дев'ять атак росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 липня 2025 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська.
агадаємо, раніше РЕДПОСТ на Харківському напрямку ворог понад пів тисячі разів обстріляв позиції ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 Надзвичайні події У результаті обстрілу селища Васищеве загинула одна людина, четверо поранені 30.07 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки обстрілу: комунальники прибирають уламки скла і сміття (фото) 30.07 Армія На Харківському напрямку за добу – понад пів тисячі ворожих обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 