30.07.2025 16:19 Дмитро Колонєй

В центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус

Як, чому та чи довго інакше курсуватиме електротранспорт й діятиме обмеження руху розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



В центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус



Як повідомляє РЕДПОСТ з 8:00 31 липня до 20:00 11 серпня 2025 року через необхідність прокладання зливової каналізації в межах проєкту з капремонту скверу біля «Вічного вогню» та впорядкування прилеглої території на вул. Університетській, 16, буде заборонений рух транспорту на узвозі Соборному, на ділянці від вул. Клочківської до вул. Університетської. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Клочківською, Університетською, узвозом Бурсацьким, майданом Павлівським та ін.

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Також на час проведення ремонтних робіт буде припинений рух тролейбусів на узвозі Соборному, на ділянці від майдану Сергіївського до вул. Університетської

з 8:00 до 10:00 31 липня 2025 року та

з 14:00 31 липня до 20:00 11 серпня 2025 року.

Тролейбус №11 прямуватиме так:

розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – пров. Банний – майдан Рибний – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.