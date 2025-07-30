На Харківському напрямку за добу – понад пів тисячі ворожих обстрілів

На напрямку ОТУ “Харків” протягом доби ворог сім разів намагався прорвати оборону, але зазнав втрат: знищено понад 90 одиниць техніки, зокрема 80 БпЛА.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 30 липня 2025 року ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.
Протягом минулої доби російські окупанти здійснили сім спроб прорвати оборонні позиції Сил оборони України.
Ворог завдав шість авіаударів із застосуванням дев’яти керованих авіабомб (КАБ) і десяти некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом зафіксовано 558 ворожих обстрілів, з яких 143 – ударами дронів-камікадзе.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику. Протягом доби ліквідовано 41 російського військовослужбовця, з яких 19 — безповоротно.
На Харківському напрямку окупанти втратили 95 одиниць озброєння та техніки, серед яких:
Також знищено:
Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію рф.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили п’ять невдалих атак на Південно-Слобожанському напрямку та чотири — на Куп’янському.
Комментариев: 0
Чудовий час для втілення давніх задумів та підбиття проміжних підсумків. Якщо результати не вражають, варто задуматись, чи ви йдете в правильному напрямку.
У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
влажность:
давление:
ветер: