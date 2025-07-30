30.07.2025 13:23 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу – понад пів тисячі ворожих обстрілів

На напрямку ОТУ “Харків” протягом доби ворог сім разів намагався прорвати оборону, але зазнав втрат: знищено понад 90 одиниць техніки, зокрема 80 БпЛА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 30 липня 2025 року ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили сім спроб прорвати оборонні позиції Сил оборони України.

Ворог завдав шість авіаударів із застосуванням дев’яти керованих авіабомб (КАБ) і десяти некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом зафіксовано 558 ворожих обстрілів, з яких 143 – ударами дронів-камікадзе.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику. Протягом доби ліквідовано 41 російського військовослужбовця, з яких 19 — безповоротно.

На Харківському напрямку окупанти втратили 95 одиниць озброєння та техніки, серед яких:

1 танк;

1 артилерійська система;

3 автомобілі;

80 безпілотників;

10 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено:

102 укриття для особового складу;

5 стартових позицій для запуску БпЛА;

1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили п’ять невдалих атак на Південно-Слобожанському напрямку та чотири — на Куп’янському.