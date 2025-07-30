    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові було чутно вибух: удар зафіксували в передмісті, є постраждалі
30.07.2025  12:55   Рита Парфенова

У Харкові було чутно вибух: удар зафіксували в передмісті, є постраждалі

Гучний вибух близько полудня 30 липня стався на території Харківського району — внаслідок обстрілу у селі Васищеве виникла пожежа. Є поранені.

вибух

30 липня жителі Харкова почули потужний вибух, який було чутно в різних районах міста. Як підтвердили офіційні джерела, російські війська завдали удару по території Харківського району, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок влучання в селі Васищеве виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Тип озброєння, яким було здійснено удар, наразі уточнюється.

На місці події працюють рятувальники, медики та слідчі. Усі обставини з’ясовуються.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.07 ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки обстрілу: комунальники прибирають уламки скла і сміття (фото) 30.07 Надзвичайні події та кримінал Руйнування після удару по Шевченківському району Харкова: фоторепортаж з місця події   30.07 Надзвичайні події Кількість загиблих після обстрілу Новоплатонівки зросла до шести – у лікарні помер 71-річний чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 