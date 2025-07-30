У Харкові було чутно вибух: удар зафіксували в передмісті, є постраждалі

Гучний вибух близько полудня 30 липня стався на території Харківського району — внаслідок обстрілу у селі Васищеве виникла пожежа. Є поранені.
30 липня жителі Харкова почули потужний вибух, який було чутно в різних районах міста. Як підтвердили офіційні джерела, російські війська завдали удару по території Харківського району, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок влучання в селі Васищеве виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Тип озброєння, яким було здійснено удар, наразі уточнюється.
На місці події працюють рятувальники, медики та слідчі. Усі обставини з’ясовуються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 30 липня російські дрони атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Пожежі спричинили пошкодження будівель, автівок і торговельних об’єктів. Постраждали троє людей.
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