30.07.2025 12:33 Рита Парфенова

Подружжя з Харківщини привласнило 160 тисяч гривень батька зниклого безвісти військового

Жінку та чоловіка підозрюють у незаконному доступі до банківського рахунку батька зниклого військовослужбовця. За два дні вони встигли зняти понад 160 тисяч гривень.

У Харківській області викрили подружжя, яке підозрюють у привласненні коштів, що належали батькові військового, зниклого безвісти під час бойового завдання. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 46-річний чоловік та його 37-річна дружина у січні 2025 року розробили злочинний план. Їхньою жертвою став знайомий – батько військовослужбовця, який відкрив банківський рахунок для отримання частини грошового забезпечення сина.

Чоловік передав підозрюваним свою банківську картку, а також повідомив PIN-код. Крім того, фінансовим номером телефону він вказав той, що використовував фігурант. Це дозволило подружжю повністю контролювати доступ до рахунку.

Злочинці створили обліковий запис у банківському додатку на ім’я потерпілого та за два дні – 2 та 3 березня – зняли з рахунку понад 160 тисяч гривень. Коли чоловік дізнався про надходження коштів і вимагав повернути картку, підозрювані відмовилися це зробити.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи;

ч. 1 ст. 357 – привласнення офіційного документа з корисливих мотивів;

ч. 4 ст. 185 – крадіжка в умовах воєнного стану.

Розслідування здійснює відділення №2 СВ Берестинського райвідділу поліції.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє жителів Харківщини вкрали з банківської картки знайомого 23 тисячі гривень.