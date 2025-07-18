18.07.2025 17:17 Рита Парфенова

Двоє жителів Харківщини вкрали з банківської картки знайомого 23 тисячі гривень

Поліцейські Ізюмського району викрили чоловіка та жінку, які під виглядом позики отримали доступ до картки знайомого, а потім зняли з неї гроші. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

На Ізюмщині поліцейські викрили місцеву мешканку 40 років та її 32-річного спільника у крадіжці коштів з банківської картки знайомого. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Як повідомили у поліції Харківщини, підозрювані попросили у потерпілого позичити 500 гривень та отримали від нього банківську картку з пін-кодом. Однак замість узгодженої суми вони зняли з картки спочатку 3 тисячі гривень, а згодом — ще 20 тисяч гривень.

Після зняття грошей картку повернули власнику. Загальна сума викрадених коштів склала 23 тисячі гривень.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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