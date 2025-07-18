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18.07.2025  17:27   Рита Парфенова

У Київському районі Харкова зафіксували приліт БПЛА біля житлових будинків

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у Київському районі міста стався приліт безпілотника невстановленого типу. Попередньо — без постраждалих і руйнувань.


Фото з відкритих джерел

У Київському районі Харкова зафіксували приліт безпілотного літального апарата невстановленого типу поблизу житлової забудови. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

За його словами, за попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано.

На місці події працюють фахівці всіх відповідних служб. Наслідки уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуєві після ударів БпЛА пошкоджені припарковані автомобілі, скління у житлових будинках, поштове відділення, навчальний та медичний заклади. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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