18.07.2025 17:27 Рита Парфенова

У Київському районі Харкова зафіксували приліт БПЛА біля житлових будинків

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у Київському районі міста стався приліт безпілотника невстановленого типу. Попередньо — без постраждалих і руйнувань.



Фото з відкритих джерел

У Київському районі Харкова зафіксували приліт безпілотного літального апарата невстановленого типу поблизу житлової забудови. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, за попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано.

На місці події працюють фахівці всіх відповідних служб. Наслідки уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуєві після ударів БпЛА пошкоджені припарковані автомобілі, скління у житлових будинках, поштове відділення, навчальний та медичний заклади.