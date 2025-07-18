18.07.2025 17:53 Рита Парфенова

У Харкові до 1 вересня перекрито перехрестя на ХТЗ через ремонт

Через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.

У Харкові тимчасово заборонено рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради зазначили що обмеження діятиме до 1 вересня у зв’язку з аварійно-відновлювальними роботами, які проводить КП «Харківводоканал».

Для водіїв організовано об’їзд закритої ділянки прилеглими вулицями — Франтішека Крала, Молодіжною, Крушельницького та іншими.

Міська влада просить харків’ян враховувати зміну організації руху під час планування маршруту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення аварійних робіт на газопроводі до 10 серпня 2025 року обмежений рух транспорту та пішоходів на вул. Університетській, на ділянці від Гімназійної набережної до вул. Кузнечної при русі в бік вул. Кооперативної.