    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові до 1 вересня перекрито перехрестя на ХТЗ через ремонт
18.07.2025  17:53   Рита Парфенова

У Харкові до 1 вересня перекрито перехрестя на ХТЗ через ремонт

Через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.

перекриття руху

У Харкові тимчасово заборонено рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради зазначили що обмеження діятиме до 1 вересня у зв’язку з аварійно-відновлювальними роботами, які проводить КП «Харківводоканал».

Для водіїв організовано об’їзд закритої ділянки прилеглими вулицями — Франтішека Крала, Молодіжною, Крушельницького та іншими.

Міська влада просить харків’ян враховувати зміну організації руху під час планування маршруту.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення аварійних робіт на газопроводі до 10 серпня 2025 року обмежений рух транспорту та пішоходів на вул. Університетській, на ділянці від Гімназійної набережної до вул. Кузнечної при русі в бік вул. Кооперативної.

Тэги:  рух, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Дороги та транспорт У Харкові тимчасово скасували трамваї №1 і №5 через наслідки буревію 11.07 Дороги та транспорт Аварійні робіти на газопроводі обмежать рух у центрі Харква 07.07 Дороги та транспорт Надовго забудьте про вільний проїзд провулком Щедрика у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 