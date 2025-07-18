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18.07.2025  18:19   Рита Парфенова

Внутрішньобудинкові зливові системи оснащують захисними решітками у Харкові (фото)

У Салтівському та Шевченківському районах Харкова розпочали встановлення захисних решіток на внутрішньобудинкові зливові системи, щоб запобігти їхньому засміченню під час дощів та уникнути підтоплень квартир.


Фото: КП «Харківводоканал»

У Харкові розпочали встановлювати захисні решітки на внутрішньобудинкові зливові системи, щоб запобігти їхньому засміченню сторонніми предметами під час дощів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням КП "Харківводоканал".

За словами начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, такі заходи пов’язані з підготовкою до осінньо-зимового періоду та регулярними скаргами мешканців на підтоплення квартир і приміщень.

За його словами, у Харкові понад 2 тисячі будинків обладнано внутрішньобудинковими зливовими системами, зокрема 7,5 тисячі під’їзних трубопроводів лише в Салтівському районі. Саме Салтівський та Шевченківський райони стали першими, де встановлюють захисні решітки. Першу партію з 37 конструкцій уже змонтували на найбільш проблемних об’єктах.

У Харкові встановлюють захисні решітки на зливові системи будинків

Решітки виготовляють у цеху КП «Харківські теплові мережі». Встановлення проводять після технічних оглядів стану трубопроводів та моніторингу кількості заявок від мешканців щодо підтоплень.

У Шевченківському районі бригади вже обладнали декілька висотних будинків новими решітками. Майстер Антон Єлфімов зазначив, що раніше після дощів траплялися випадки залиття через пластикові пляшки чи будівельне сміття, яке потрапляло у систему. Захисні конструкції мають запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

У Харкові встановлюють захисні решітки на зливові системи будинків

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Тэги:  харківводоканал, харків
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