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18.07.2025  11:20   

Частина Індустріального району тимчасово буде без світла: список адрес

Фахівці будуть проводити ремонтні роботи у зв'язку з чим не буде електропостачання.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв'язку з необхідністю виконання ремонтних робіт 23 та 24 липня з 8:00 до 19:00 буде знеструмлена частина споживачів Індустріального району Харкова, а саме:
 
  • вул. Душкіна, вул. Франтішека Крала, пр. Архітектора Альошина (ПЛ 0,4 кВ);
  • вул. Косарєва: б. 25, 24, 41А, 41, 44, 46, 48, 42, 26А, 13б; 
  • пр. Індустріальний: б. 26, 55А, 46Б, 46А, 46Е, 59Е, 65, 59, 57, 59А, 55, 63, 61;
  • вул. Бекетова: б. 21, 1;
  • пр. Олександрівський: б. 99, 115А, 107, 109, 111, 113, 115, 115А,113А, 97, 83, 85, 122А, 122;
  • пр. Косіора: б. 162;
  • вул. Михайла Водяного: б. 47, 51; 
  • вул. Молодіжна: б. 62;
  • пр. Архітектора Альошина: б. 41, 37, 39, 43/21, 24, 26, 20, 22, 20В, 6; 
  • вул. Франтішека Крала: б. 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84;
  • вул. Душкіна: б. 5, 7, 9, 11, 13;
  • вул. Генерала Момота: б. 15;
  • вул. Верстатобудівна: б. 9;
  • вул. Миру: б. 42;
  • вул. 12-го Квітня: б. 12, 14А, 5А, 5Б;
  • вул. Біблика: б. 19, 48; 
  • вул. Таджицька: б. 17.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад шість кілометрів водопровідних мереж переклали у Харкові.

Тэги:  жкг, харків
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