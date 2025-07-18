18.07.2025 11:20

Частина Індустріального району тимчасово буде без світла: список адрес

Фахівці будуть проводити ремонтні роботи у зв'язку з чим не буде електропостачання.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з необхідністю виконання ремонтних робіт 23 та 24 липня з 8:00 до 19:00 буде знеструмлена частина споживачів Індустріального району Харкова, а саме:

вул. Душкіна, вул. Франтішека Крала, пр. Архітектора Альошина (ПЛ 0,4 кВ);

вул. Франтішека Крала, пр. Архітектора Альошина (ПЛ 0,4 кВ); вул. Косарєва: б. 25, 24, 41А, 41, 44, 46, 48, 42, 26А, 13б;

б. 25, 24, 41А, 41, 44, 46, 48, 42, 26А, 13б; пр. Індустріальний: б. 26, 55А, 46Б, 46А, 46Е, 59Е, 65, 59, 57, 59А, 55, 63, 61;

б. 26, 55А, 46Б, 46А, 46Е, 59Е, 65, 59, 57, 59А, 55, 63, 61; вул. Бекетова: б. 21, 1;

б. 21, 1; пр. Олександрівський: б. 99, 115А, 107, 109, 111, 113, 115, 115А,113А, 97, 83, 85, 122А, 122;

б. 99, 115А, 107, 109, 111, 113, 115, 115А,113А, 97, 83, 85, 122А, 122; пр. Косіора: б. 162;

б. 162; вул. Михайла Водяного: б. 47, 51;

б. 47, 51; вул. Молодіжна: б. 62;

б. 62; пр. Архітектора Альошина: б. 41, 37, 39, 43/21, 24, 26, 20, 22, 20В, 6;

б. 41, 37, 39, 43/21, 24, 26, 20, 22, 20В, 6; вул. Франтішека Крала: б. 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84;

б. 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84; вул. Душкіна: б. 5, 7, 9, 11, 13;

б. 5, 7, 9, 11, 13; вул. Генерала Момота: б. 15;

б. 15; вул. Верстатобудівна: б. 9;

б. 9; вул. Миру: б. 42;

б. 42; вул. 12-го Квітня: б. 12, 14А, 5А, 5Б;

б. 12, 14А, 5А, 5Б; вул. Біблика: б. 19, 48;

б. 19, 48; вул. Таджицька: б. 17.

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