17.07.2025 15:42 Рита Парфенова

Понад шість кілометрів водопровідних мереж переклали у Харкові: де проходили роботи

У рамках підготовки до осінньо-зимового періоду в Харкові вже оновили 6,4 км водопровідних мереж, зокрема пошкоджених вибухами.

У Харкові триває комплексне оновлення зовнішніх водопровідних магістралей, передає РЕДПОСТ Як повідомив заступник генерального директора КП «Харківводоканал» — директор комплексу «Харківводопостачання» Антон Іщенко, за шість місяців 2025 року замінили вже 6,4 км мереж, одночасно з модернізацією обладнання.

Загалом цього року заплановано перекласти 11,5 км технічно зношених та аварійних трубопроводів на 76 ділянках міста. Один із ключових об'єктів — водопровід на вулиці Дмитра Коцюбайла, де замінюють зруйновану вибухом ділянку. Тут вже оновили 100 метрів трубопроводу безтраншейним способом і встановили пожежні гідранти.

«Зараз у роботі перебуває 12 об’єктів. Планові заміни аварійних ділянок дозволяють економити кошти підприємства, зменшують кількість відключень споживачів і покращують якість води. З початку року вже відновили понад 2 км позапланових ділянок, переважно зруйнованих вибухами чи визнаних аварійними», — зазначив Антон Іщенко.

Особливу увагу приділяють встановленню пожежних гідрантів: у місті вже змонтували понад 300 пристроїв, зокрема 180 нових агрегатів. Пріоритет — густонаселені райони та території із соціальними об’єктами.

За словами Антона Іщенка, ремонти та реконструкції намагаються виконувати оперативно, максимально уникаючи відключень водопостачання для харків’ян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Немишлянській філії КП «Харківські теплові мережі» тривають дві масштабні перекладки тепломагістралей.