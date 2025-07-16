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16.07.2025  15:00   

Триває модернізація теплової інфраструктури Харкова

Комунальники активно ведуться масштабні роботи з оновлення теплових магістралей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківські теплові мережі".
 
На Немишлянській філії КП «Харківські теплові мережі» тривають дві масштабні перекладки тепло магістралей.
 
Як повідомляють у підприємстві, одна з них є стратегічно важливою: ідеться про перемичку між двома джерелами теплопостачання, яка відіграє роль резервної артерії для забезпечення стабільного теплопостачання району.
 
Слід зазначити, що труба діаметром 600 міліметрів, яка наразі замінюється, була введена в експлуатацію ще наприкінці 1970-х років. На жаль, як показала практика останніх років, зокрема під час важких воєнних зим, вона вичерпала свій технічний ресурс.
 
 
Крім того, паралельно виконуються роботи на внутрішньоквартальних мережах. За словами Олега Левченкова, усього заплановано оновити 10 адрес, де відбувається повна заміна систем централізованого опалення та гарячого водопостачання. 
 
 
Наразі закінчують восьму із запланованих перекладок. Також до зими готують центральні теплові пункти. Зокрема на 4-х встановлюють відремонтовані і нові, німецькі підвищувальні насоси.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники продовжують усувати наслідки негоди.
 
Тэги:  жкг, харків
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