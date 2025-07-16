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16.07.2025  14:30   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у розповсюдженні наркотичної речовини

48-річний мешканець міста Зміїв Чугуївського району поблизу житлового будинку продав 10 пігулок метадону, за що отримав 1000 гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці вилучили речові докази. Вилучене було направлено на експертне дослідження, яке підтвердило наявність наркотичної речовини - метадону.
 
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
 
Чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть колаборанта, який відповідав за екологію при окупаційній владі
 
Тэги:  події, харків
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