У Харкові сотні комунальників усувають наслідки негоди (фото)

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Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Інтуїція й творчий настрій досягнуть максимуму, однак одночасно можливі апатія й пасивність. Щоб не втратити шанс на успіх, варто зосередитися та проявити силу волі.

Прогноз погоди у Харкові на 17 липня Сьогодні у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.