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17.07.2025  15:58   

У Харкові сотні комунальників усувають наслідки негоди (фото)

Стало відомо де та якими роботами займаються комунальні підприємства Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Новобаварському районі працівники КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» у рамках ліквідації наслідків стихії розпиляли та вивезли 276 дерев і 128 великих гілок, у Холодногірському - 40 дерев і 313 гілок. 
 
 
 
 
 
 
До робіт загалом залучено
  • понад 240 працівників,
  • 16 одиниць малої механізації та
  • 12 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що не буде газу у багатьох будинках Харкова.

 

Тэги:  негода, комунальники, харків
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