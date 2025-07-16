16.07.2025 17:00 Дмитро Колонєй

Не буде газу у багатьох будинках Харкова: де саме

Стало відомо, де та коли саме міська філія «Газмережі» проведе реконструкцію системи газопостачання у Харкові.



Не буде газу у багатьох будинках Харкова: де саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 21 липня по 1 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» будуть проводити реконструкцію газової системи у Слобідському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

в’їзд Аскольдівський 1-й , буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6

, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 вул. Ай-Петринська , буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 12-А, 13/57, 17, 17-А. 18, 19, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

, буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-А, 12, 12-А, 13/57, 17, 17-А. 18, 19, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 вул. Байдарська , буд. 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-А, 25-Б, 26, 26-А, 27, 28, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32-А, 33, 34, 36, 38

, буд. 1, 1-А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-А, 25-Б, 26, 26-А, 27, 28, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32-А, 33, 34, 36, 38 вул. Бельбецька , буд. 1, 1-А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

, буд. 1, 1-А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 вул. Віктора Гюґо , буд. 1/25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-Б, 9, 10, 12

, буд. 1/25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-Б, 9, 10, 12 вул. Киргизька , буд. 28, 30, 32, 32-А, 34, 36, 38, 38-Б, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124

, буд. 28, 30, 32, 32-А, 34, 36, 38, 38-Б, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 вул. Леонтовича , буд. 1, 1-К, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

, буд. 1, 1-К, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 вул. Міцкевича , буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вул. Морозова , буд. 37, 37-А, 39, 41, 43-А, 45, 47, 49, 51

, буд. 37, 37-А, 39, 41, 43-А, 45, 47, 49, 51 вул. Моцарта , буд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18-А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/2, 49, 51, 53

, буд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18-А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/2, 49, 51, 53 вул. Павла Чубинського , буд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

, буд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 вул. Пирятинська , буд. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 20, 21, 21-А, 22, 22/2, 23, 23-А, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 46-А, 48, 50, 52/1, 52/2, 52-А, 54, 54-А, 56

, буд. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 20, 21, 21-А, 22, 22/2, 23, 23-А, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 46-А, 48, 50, 52/1, 52/2, 52-А, 54, 54-А, 56 вул. Самаркандська , буд. 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8-А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30/10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66

, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8-А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30/10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 вул. Селекційна , буд. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

, буд. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 вул. Скрипаївська , буд. 1, 3, 5, 7

, буд. 1, 3, 5, 7 вул. Сокальських , буд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

, буд. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 вул. Тяньшаньська , буд. 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 19, 20-А, 21, 22, 24, 26

, буд. 1, 1-А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 18, 19, 20-А, 21, 22, 24, 26 вул. Яружна , буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39

, буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39 пр. Байрона , буд. 59, 61, 63, 63-А, 65, 67, 69, 71, 75, 75-А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/2, 101, 101-А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 125-А, 127, 129, 131, 131/2, 133, 135, 137, 137/1, 139, 141, 141/2, 143, 145, 147, 149, 153, 155

, буд. 59, 61, 63, 63-А, 65, 67, 69, 71, 75, 75-А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/2, 101, 101-А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 125-А, 127, 129, 131, 131/2, 133, 135, 137, 137/1, 139, 141, 141/2, 143, 145, 147, 149, 153, 155 пр. Льва Ландау , буд. 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145

, буд. 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 пров. Імбирний , буд. 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25

, буд. 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8-А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 пров. Кедровий , буд. 1, 1-А, 2, 2-А, 3, 4, 5/5-А, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-А

, буд. 1, 1-А, 2, 2-А, 3, 4, 5/5-А, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-А пров. Самаркандський , буд. 1, 2, 2-А, 3, 5, 7, 9, 11

, буд. 1, 2, 2-А, 3, 5, 7, 9, 11 пров. Ялтинський , буд. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20

, буд. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 пров. Яружний , буд. 1, 2, 3, 3-А, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24

, буд. 1, 2, 3, 3-А, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24 проїзд Кедровий, буд. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Проведення таких робіт є необхідністю для забезпечення стабільного газорозподілу мешканцям району, особливо взимку. Газовики вибачаються за незручності та просять споживачів на час проведення робіт перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними.

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