20.07.2025 09:13 Дмитро Колонєй

Загарбники атакували десятками дронів 5 мирних селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 липня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Ппостраждали 6 людей.

У м. Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у м. Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки.

Ворог застосував по 17 БпЛА типу «Герань-2» та 2 fpv-дрони.

у Куп'янському районі пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі (с. Семенівка);

у Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю, автомобіль (м. Ізюм).

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

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На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час пожежі постраждала маленька дитина.