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20.07.2025  09:13   Дмитро Колонєй

Загарбники атакували десятками дронів 5 мирних селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 липня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.  Ппостраждали 6 людей.
 
У м. Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у м. Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки.
 
Ворог застосував по 17 БпЛА типу «Герань-2» та 2 fpv-дрони. 
 
у Куп'янському районі пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі (с. Семенівка); 

у Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю, автомобіль (м. Ізюм).

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.
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  • На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час пожежі постраждала маленька дитина.
 

 

Тэги:  агрессия россии, обстаноака, харків
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