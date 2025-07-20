20.07.2025 09:13 Дмитро Колонєй
Загарбники атакували десятками дронів 5 мирних селищ Харківщини
Оперативна ситуація по Харківщині на 20 липня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Ппостраждали 6 людей.
У м. Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у м. Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки.
Ворог застосував по 17 БпЛА типу «Герань-2» та 2 fpv-дрони.
у Куп'янському районі пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі (с. Семенівка);
у Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю, автомобіль (м. Ізюм).
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На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.
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На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині під час пожежі постраждала
маленька дитина.
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