20.07.2025 08:39 Дмитро Колонєй

На Харківщині під час пожежі постраждала маленька дитина

Оперативна ситуація по Харківщині на 20 липня 2025 року від ДСНС.



На Харківщині під час пожежі постраждала маленька дитина



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 19 по 20 липня 2025 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 30 оперативних виїздів:

13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

6– на допомогу населенню та комунальним службам;

9 – інші виїзди.

За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп’янському та Ізюмському районах області.

У м. Ізюм горів двоповерховий житловий будинок на 100 м кв. Постраждали 3 людини.

Об 11:50 19 липня 2025 року на території Студенецького лісництва Ізюмського району неподалік с. Кримки Донецької області ліквідована пожежа. Горіла лісова підстилка на площі 12 га. Пожежа сталася вранці 18 липня. У піковий період до ліквідації пожежі було залучено 41 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль, 5 одиниць техніки та 10 працівників лісгоспу. Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 19 га.

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Внаслідок пожежі у с. Нестеліївка Лозівського району, де горів дах та перекриття житлового будинку на площі 20 м кв. постраждав хлопчик 2023 р.н., госпіталізований до медичного закладу .

19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого чоловіка з річки Харків, що на вул. Нескорених. Обставини події встановлюються правоохоронними органами.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.