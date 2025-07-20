20.07.2025 08:07 Дмитро Колонєй

Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)

У Лондоні відбувся бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.



Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , перший раунд пройшов у рівній боротьбі, але Усик наприкінці двічі точно влучив лівим боковим. У другому українець перехопив ініціативу, контролював дистанцію й знову завдав два точні удари в голову.

У третьому раунді Дюбуа неприємно влучив по корпусу, і хоча Усик відповідав, його атаки стали менш гострими. У четвертій трихвилинці темп знизився, Дюбуа притиснув Олександра до кутка, але українець спокійно вийшов з ситуації, хоча знову отримав удар нижче пояса.

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У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.

Для Усика це 24-та перемога у 24 боях на професіональному рівні. Крім того, 15-й раз 38-річний українець здолав суперника нокаутом.

Олександр Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – в надважкій вазі. Причому українець – перший в історії дворазовий абсолютний чемпіон світу в найпрестижнішому дивізіоні. Вперше абсолютне чемпіонство Усик здобув у травні 2024 року, здолавши Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Саме Ф'юрі може стати наступним суперником Усика. Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді. В той же вечір, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а ще один українець Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг Едмондсона та захистив титул IBF International.