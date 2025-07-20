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20.07.2025  08:07   Дмитро Колонєй

Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)

У Лондоні відбувся бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.


Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, перший раунд пройшов у рівній боротьбі, але Усик наприкінці двічі точно влучив лівим боковим. У другому українець перехопив ініціативу, контролював дистанцію й знову завдав два точні удари в голову.
 
У третьому раунді Дюбуа неприємно влучив по корпусу, і хоча Усик відповідав, його атаки стали менш гострими. У четвертій трихвилинці темп знизився, Дюбуа притиснув Олександра до кутка, але українець спокійно вийшов з ситуації, хоча знову отримав удар нижче пояса.
 
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У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.
 
Для Усика це 24-та перемога у 24 боях на професіональному рівні. Крім того, 15-й раз 38-річний українець здолав суперника нокаутом.
 
 
Олександр Усик втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, вдруге – в надважкій вазі. Причому українець – перший в історії дворазовий абсолютний чемпіон світу в найпрестижнішому дивізіоні.
 
Вперше абсолютне чемпіонство Усик здобув у травні 2024 року, здолавши Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Саме Ф'юрі може стати наступним суперником Усика.
 
Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.
 
В той же вечір, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а ще один українець Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг Едмондсона та захистив титул IBF International.
 

 

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