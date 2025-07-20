Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)
У Лондоні відбувся бій за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Дюбуа (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, перший раунд пройшов у рівній боротьбі, але Усик наприкінці двічі точно влучив лівим боковим. У другому українець перехопив ініціативу, контролював дистанцію й знову завдав два точні удари в голову.
У третьому раунді Дюбуа неприємно влучив по корпусу, і хоча Усик відповідав, його атаки стали менш гострими. У четвертій трихвилинці темп знизився, Дюбуа притиснув Олександра до кутка, але українець спокійно вийшов з ситуації, хоча знову отримав удар нижче пояса.