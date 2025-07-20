20.07.2025 07:30 Рита Парфенова

20 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У третю неділю липня в Україні відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Цей день відзначають представники різних професій, кожна з яких так чи інакше пов'язана з чорною чи кольоровою металургією: доменники, сталевари, прокатники, ливарники, ковалі та багато інших. Своїм це свято вважають і гірники, які видобувають руду – необхідний компонент виробництва металу.

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості вшановує людей, які працюють у важливих галузях, що забезпечують сировиною та матеріалами інші промисловості. Металурги і гірники роблять вагомий внесок у розвиток економіки, адже їхня праця є основою для виробництва будівельних матеріалів, машин, електроніки та інших товарів. Свято є визнанням їхньої наполегливої праці, професіоналізму та відданості. У цей день влаштовують урочистості, нагороджують найкращих працівників, висловлюють подяку і вшанування за їхній внесок у розвиток суспільства.

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Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом" – 20 липня відзначається Міжнародний День Торту, присвячений дружбі та миру між людьми, країнами, народами.

Біля джерел цього солодкого свята літа стояв «Міланський Клуб» Королівства Любові – спільнота друзів, членами якого є музиканти, кулінари та інші захоплені творчі натури. І саме цей творчий союз у 2009 році розпочав традицію створення спільних музичних тортиків, яку потім підтримали й інші країни.

Вперше у міжнародному масштабі День Торта відзначався 20 липня 2011 року.

Цього дня було випечено перший у світі колективний «багатонаціональний» миротворчий торт – у його приготуванні взяли участь багато людей із цих країн, які надсилали фотографії випечених ними тортів на сайт свята.

Потім параметри всіх тортів були сумовані, і межі першого у світі колективного миротворчого торта охопили Європу, Азію, Америку та Близький Схід. І з того часу День Торта став щорічною солодкою традицією, а кількість учасників із різних країн дедалі зростає.

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Щороку 20 липня світ відзначає Міжнародний день шахів. Свято проводиться за рішенням ФІДЕ - Всесвітньої шахової федерації, заснованої 1924 року.



До речі, назва гри походить із перської мови: шах мат – володар помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з'явилася попередниця шахів – гра чатурангу.



Шахи - це настільна гра на 64-клітинній дошці, на якій розташовуються 32 фігури (по 16 фігур білого та чорного кольору). Грають 2 партнери. Мета гри полягає в тому, щоб поставити матюку королю противника. Вважається, що гра в шахи сприяє розвитку пам'яті, розумових здібностей, творчого та логічного мислення. За даними ФІДЕ, сьогодні шахи як вид спорту визнано у 105 країнах світу.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять славного пророка Іллі.



Цей старозавітний святий, шанований ще за часів Київської Русі, був одним з найповажніших святих у слов'ян, що прийняли християнство, і став правонаступником язичницького бога Перуна.



У народних уявленнях Ілля – святий грізний, суворий, караючий, але водночас щедрий, великий розпорядник сил природи, якому підпорядковуються дощі, грім і блискавки.



Згідно з повір'ями, Іллю легко розгнівати. Якщо в Іллін день працювати, він може наслати грім і блискавки. Вважалося, що на Іллін день вся нечиста сила перетворюється на звірів, тому не пускали до хати собак та котів, щоб не навести грозу.



Іллю-пророка ще називають Громобоєм. Грім – це стук його колісниці, а блискавка – стріли, якими він вражає злу силу. Дощ в Ільїн день наділяє здоров'ям на рік уперед, якщо добре промокнути. Весілля в Ільїн день вважається доброю прикметою, оскільки вінчання сприяє ладу в сім'ї та залученню багатства.



Мороз на Ільїн день означає холодну зиму. Люди стежили за блискавкою, бо там можна знайти скарб. Після Ільїна дня не купалися в річці, бо вода була остуджена Іллею.



За Юліанським календарем, 20 липня православна церква вшановує пам’ять святого Хоми.



Вважається, що цього дня можна повторно засівати редиску, щоб зібрати другий урожай.



Цього дня заготовляли дубові віники для лазні. За переказами, цього дня дуб має особливу силу, щоб отримати енергію дерева, можна трохи посидіти під ним.



Що не можна робити:

свататися, робити пропозицію другій половинці, а також призначати на цей день весілля;

влаштовувати прання, щоб не вигнати щастя з дому;

купатися у відкритих водоймах.

Також цього дня

У 1304 народився Франческо Петрарка, італійський поет, голова старшого покоління гуманістів, один з найбільших діячів італійського Ренесансу.



1534 – у Кембриджі було зареєстровано перше у світі видавництво.



1876 ​​– у Харкові відкрилося перше міське поштове відділення з прийомом приватних грошових та цінних пакетів та рекомендованої кореспонденції, а також «знаків оплати поштової кореспонденції». Інших поштових операцій у відділенні на той час не проводилося.



1917 – зареєстровано торгову марку BMW.



1940 – американський музичний журнал Billboard опублікував перший список найпопулярніших пісень. Першою очолила чарт пісня «Я більше ніколи не посміхнуся» («Ill Never Smile Again»), записана оркестром Томмі Дорсі з Френком Сінатрою та вокальним гуртом «The Pied Pipers».



1947 – народився Карлос Сантана, американський гітарист мексиканського походження.



1969 – американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць.



1969 – народився Джош Лі Холлоуей, американський актор, найвідоміший роллю Сойєра в серіалі «Lost».



1976 – посадковий відсік космічного корабля "Вікінг-1" (США) здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.



1987 – Пол Маккартні розпочав запис нового альбому, який був випущений лише в Радянському Союзі.

1993 – заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.



2012 – 14 людей убито та близько 50 поранено внаслідок стрілянини на прем'єрі нового фільму про Бетмена в місті Аврора на околицях Денвера.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.



за Юліанським календарем: Герман, Євдокія, Єфросинія, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Хома.