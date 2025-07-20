20.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День подарує заряд енергії та рішучості, особливо ближче до вечора. Зірки радять не боятися відстоювати свою думку, покладаючись насамперед на власні сили.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний демонструвати величезну активність у справах, проте зірки застерігають його від поспішних вчинків та рішень. День схиляє Овна до того, щоб спочатку діяти, а потім уже розмірковувати, і це здатне позначитися на справах не найкращим чином. Щоб не наламати дров, Овну необхідно не подаватися емоційним поривам, приборкувати своє нетерпіння та діяти за правилом: «Сім разів відріж», тобто «відміряй»…

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця настане слушний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах! Його аргументи сильні, як ніколи, а конкуренції можна майже не побоюватися. Навколишні готові піти Тельцеві назустріч, близькі здатні його підтримати. Іншими словами, все, що потрібно Тельцеві для ривка вперед, у нього вже є. Настав час зібратися з духом, щоб почати рішуче діяти!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Справи, за які візьмуться сьогодні Близнюки, згодом можуть зіграти у роботі, добробуті чи особистому житті Близнюків чималу роль. Ось чому зірки радять Близнюкам уважно ставитись до всіх дрібниць. Якщо ситуація поставить перед ними якийсь вибір, дуже важливо, щоб Близнюки прорахували наслідки свого рішення на кілька кроків уперед.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку слід заздалегідь приготуватися до того, що він може критикувати з боку оточуючих. Однак хоч як неприємно і прикро вислуховувати про свої промахи, варто взяти інформацію на озброєння. Найкраще, якщо Рак спробує подивитись очима тих, хто його критикує. Можливо, йому справді треба попрацювати над собою? Ніщо так не зміцнить становище Раку, як здорове ставлення до критики.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде сповнений цінних ідей і мудрих думок, якими він зовсім не проти поділитися з оточуючими. Не всі поставляться до цього з розумінням, проте для деяких допомога і рада Лева будуть дуже доречними. Тому, щоб поєднати приємне з корисним, зірки радять Леву направити свій менторський настрій на тих, хто молодший чи потребує підтримки – це буде корисно для обох сторін.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Перед Дівою стоятиме непросте завдання: їй доведеться весь день зображати кипучу діяльність перед оточуючими. І на це є вагомі причини! Навколишні будуть схильні бачити в Діві гарний об'єкт для доручень, і якщо Діва не відгородиться від них купою власних справ, їй просто не дадуть спокійно сісти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть несподівано виявити в собі талант ляльковода: вони непомітно смикатимуть за незримі нитки, щоб отримати потрібний їм результат. Такий стиль дій зовсім не обов'язково має щось спільне з грубою інтригою, просто Терезам чудово вдаватиметься діяти не безпосередньо, а в обхід: десь задіяти особисту чарівність, десь дар переконання чи зв'язку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У будь-яких справах Скорпіон буде схильний перетягувати ковдру на себе, мало піклуючись про тих, хто поруч. Можливо, він розраховує на якесь особливе ставлення до себе чи особливі умови. Зірки попереджають Скорпіона, що хоч би як він був упевнений у своїй правоті, наполягати на цьому не слід. Йому треба намагатися знайти спільні точки дотику з оточуючими, а не навпаки – інакше неминучі образи та конфлікти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцю бути гнучкішими у вирішенні будь-яких питань. Не варто зациклюватись на одному варіанті дій, адже до однієї і тієї ж мети може вести безліч різних шляхів! Навколишні оцінять, якщо Стрілець буде зважати на ситуацію і з ними, змінюючи тактику прямо на ходу. Це дозволить Стрільцеві швидше досягти результату. Йдучи на компроміси, Стрілець досягне більшого, ніж якби діяв напролом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерога чекає спокійний і розмірений день. Немає сенсу кудись поспішати або за чимось гнатися - все одно від рішень Козерога не залежить зовсім нічого. Ситуація розвиватиметься без його участі, тож зірки радять Козерогу розслабитися та плисти за течією. Відпочиньте як слід! Сьогоднішній перепочинок додасть Козерога сил та енергії на весь наступний день.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс розширити сферу свого впливу! Можливо, він завоює нові позиції, добре показавши себе перед оточуючими, закінчить важливий етап робіт, зав'яже корисне знайомство чи просто опиниться у потрібному місці у потрібний час. Головне, що завдяки сьогоднішнім успіхам, Водолій просунеться на крок уперед, і згодом це обіцяє найприємнішим чином позначитися на його житті.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Протягом дня Риб може чекати на непросту розмову з людьми, від яких вони залежать. Можливо, їх викличуть на розмову або розмова відбудеться по телефону. Так чи інакше, навіть якщо мова піде про дрібні речі, сьогоднішня розмова може мати для Риб далекосяжні наслідки, і їм треба постаратися справити гарне враження. Буде просто чудово, якщо під час розмови Рибам вдасться похизуватися якимось козирем.