20.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 липня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

намокнути під дощем – добрий знак, цілий рік будеш здоровим;

грім на Іллін День – то Ілля небеса на колісниці об'їжджає небо;

сильний дощ цього дня означає, що наступного року не буде пожеж;

якщо комарі літають роєм – слід чекати на сонячну погоду в найближчий тиждень;

спека на День Іллі – зима буде довга та холодна.