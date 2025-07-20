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20.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 липня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

пгода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.  

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

  • намокнути під дощем – добрий знак, цілий рік будеш здоровим;
  • грім на Іллін День – то Ілля небеса на колісниці об'їжджає небо;
  • сильний дощ цього дня означає, що наступного року не буде пожеж;
  • якщо комарі літають роєм – слід чекати на сонячну погоду в найближчий тиждень;
  • спека на День Іллі – зима буде довга та холодна.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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