Прогноз погоди у Харкові на 20 липня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
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День подарує заряд енергії та рішучості, особливо ближче до вечора. Зірки радять не боятися відстоювати свою думку, покладаючись насамперед на власні сили.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У третю неділю липня в Україні відзначається День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
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